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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 05 ноября 2024
Динамо
05.11.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Локомотив
28'
Э. Маухуб
26'
С. Монтес
52'
С. Пиняев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Локомотив
Желтая карточка
Н. Маричаль
88'
82'
Желтая карточка
А. Батраков
Желтая карточка
В. Грулев
80'
Замена
И. Лепский
️️️️
Д. Скопинцев
79'
79'
Замена
А. Сильянов
️️️️
И. Самошников
77'
Травма
И. Самошников
74'
Желтая карточка
И. Самошников
Замена
В. Грулев
️️️️
Я. Гладышев
69'
Замена
А. Гомес
️️️️
Д. Макаров
69'
68'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Сулейманов
68'
Замена
В. Раков
️️️️
Н. Тикнизян
56'
Замена
Э. Севикян
️️️️
С. Пиняев
56'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Пиняев
Пас отдал
А. Батраков
Замена
Д. Фомин
️️️️
Л. Чавес
46'
45'
Желтая карточка
М. Ненахов
44'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
ГОЛ! 1:1!
Э. Маухуб
Пас отдал
Д. Макаров
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Монтес
Пас отдал
А. Батраков
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Р. Фернандес
22'
Травма
Р. Фернандес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Лещук
7
Скопинцев
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Даса
24
Чавес
23
Гагнидзе
15
Карраскаль
77
Макаров
49
Маухуб
91
Гладышев
3-4-2-1
1
Митрюшкин
71
Самошников
23
Монтес
5
Ньямси
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Тикнизян
83
Батраков
9
Пиняев
99
Сулейманов
6
Фернандес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
6
Фернандес
7
Скопинцев
18
Лепский
18
Лепский
7
Скопинцев
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
77
Макаров
11
Гомес
11
Гомес
77
Макаров
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
71
Самошников
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Самошников
9
Пиняев
19
Севикян
19
Севикян
9
Пиняев
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
Главный тренер
Марцел Личка
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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