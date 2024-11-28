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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 28 ноября 2024
Локомотив
28.11.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Динамо
89'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Динамо
ГОЛ!
Э. Даса
3:4
Пенальти не реализован!
А. Сильянов
Пенальти не реализован!
Бителло
ГОЛ!
Е. Морозов
3:3
ГОЛ!
М. Нгамале
2:3
Пенальти не реализован!
В. Раков
ГОЛ!
А. Гомес
2:2
ГОЛ!
Д. Воробьев
2:1
Пенальти не реализован!
К. Тюкавин
Пенальти не реализован!
Ж. Ньямси
ГОЛ!
В. Грулев
1:1
ГОЛ!
А. Батраков
1:0
89'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Воробьев
87'
87'
Замена
В. Грулев
️️️️
Л. Чавес
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Тимофеев
83'
Замена
В. Раков
️️️️
С. Пиняев
83'
77'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Я. Гладышев
77'
Замена
А. Гомес
️️️️
Д. Фомин
77'
Замена
Бителло
️️️️
Х. Карраскаль
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Баринов
65'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Н. Тикнизян
65'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
63'
Желтая карточка
Е. Морозов
44'
43'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Сулейманов
31'
Травма
Т. Сулейманов
11'
9'
Желтая карточка
М. Нгамале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
3-4-2-1
1
Митрюшкин
71
Самошников
5
Ньямси
85
Морозов
71
Тикнизян
94
Тимофеев
6
Баринов
24
Ненахов
9
Пиняев
83
Батраков
99
Сулейманов
3-3-2-2
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
2
Даса
24
Чавес
93
Лаксальт
15
Карраскаль
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
71
Тикнизян
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
94
Тимофеев
9
Сарвели
9
Сарвели
94
Тимофеев
91
Гладышев
74
Фомин
74
Фомин
91
Гладышев
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
Фомин
11
Гомес
11
Гомес
Фомин
24
Чавес
27
Грулев
27
Грулев
24
Чавес
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Черданцев, Меламед)
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