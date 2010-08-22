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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 22 августа 2010
Динамо
22.08.2010, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Локомотив
42'
К. Кураньи
73'
К. Кураньи
90+3'
Э. Чеснаускис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
ГОЛ! 3:0!
Э. Чеснаускис
Пас отдал
А. Самедов
+3
Замена
А. Ребко
️️️️
Т. Дуймович
+1
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
А. Воронин
Замена
М. Якубко
️️️️
К. Кураньи
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Р. Камболов
Замена
Д. Траоре
️️️️
Х. Драман
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
И. Семшов
Желтая карточка
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЛП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
30
Малхаз Асатиани
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
88
Александр Алиев
АП
88
Руслан Камболов
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
32
Ломич
24
Епуряну
8
Колодин
26
Уилкшир
19
Ропотан
20
Семшов
19
Дуймович
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
4-1-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
25
Баша
2
Родолфо
55
Янбаев
30
Асатиани
88
Камболов
6
Торбинский
0
Драман
88
Алиев
0
Сычев
0
Воронин
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
0
Воронин
19
Дуймович
17
Ребко
17
Ребко
19
Дуймович
22
Кураньи
26
Якубко
26
Якубко
22
Кураньи
88
Камболов
23
Тарасов
23
Тарасов
88
Камболов
6
Торбинский
10
Лоськов
10
Лоськов
6
Торбинский
0
Драман
15
Траоре
15
Траоре
0
Драман
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
Д. Мосякин (оба - Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Первый" - 16:00 (прямая), "НТВ Плюс Наш футбол" - 15:50 (прямая)
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