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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 02 августа 2015
Локомотив
02.08.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
61'
В. Чорлука
45'
Г. Морозов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
81'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
Г. Морозов
Желтая карточка
А. Касаев
80'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
А. Коломейцев
64'
ГОЛ! 1:1!
В. Чорлука
Пас отдал
А. Самедов
61'
Замена
Майкон
️️️️
П. Шкулетич
59'
58'
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Соснин
51'
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Буссуфа
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Морозов
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
(К)
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
39
Пейчинович
49
Шишкин
23
Тарасов
11
Касаев
18
Коломейцев
19
Самедов
11
Буссуфа
32
Шкулетич
4-1-3-2
30
Габулов
34
Козлов
0
Дьяков
15
Губочан
18
Морозов
27
Денисов
23
Соснин
47
Зобнин
18
Жирков
11
Ионов
28
Вальбуэна
18
Коломейцев
88
Ндинга
88
Ндинга
18
Коломейцев
11
Буссуфа
59
Миранчук
59
Миранчук
11
Буссуфа
32
Шкулетич
11
Майкон
11
Майкон
32
Шкулетич
18
Морозов
28
Бюттнер
28
Бюттнер
18
Морозов
23
Соснин
9
Обольский
9
Обольский
23
Соснин
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
1
Антон Коченков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Локомотив - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Аверьянов Антон (Москва)
Калугин Тихон (Москва)
Резервный судья:
Сельдяков Владимир (Балашиха)
Инспектор:
Спирин Алексей (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
НТВ, Наш Футбол, Спорт Плюс
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