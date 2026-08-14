Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом» пройдет 15 августа в Краснодаре на «Ozon Арене». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 9 очками, одержав четыре победы подряд, тогда как гости располагаются на 12-м месте с 2 баллами. Краснодар демонстрирует мощную атаку (2,40 гола за игру) и имеет историческое преимущество – четыре победы подряд в очных встречах. Однако «Ахмат» стабильно забивает в 11 из 13 последних матчей и уверенно играет на выезде, не проигрывая в семи из девяти последних гостевых встреч РПЛ. Сможет ли грозненский клуб преподнести сюрприз и прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или «Краснодар» продолжит свою победную поступь и укрепит лидерство?

Кто победит в матче

В пользу «Краснодара» говорит их феноменальная форма и атакующая мощь. Южане выиграли четыре последних матча, забивают в девяти встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 2,40 раза за матч. В очных встречах с «Ахматом» хозяева также имеют преимущество – четыре победы подряд и пять матчей с голами в ворота этого соперника. Кроме того, «Краснодар» идет на первом месте в таблице и показывает лучший футбол в лиге. Однако защита команды вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В предыдущем туре «Краснодар» обыграл «Спартак» (2-1), а в Кубке России прошел «Ахмат» по пенальти, что добавляет психологическое преимущество.

«Ахмат» подходит к матчу с хорошей выездной статистикой – команда не проигрывает в семи из девяти последних гостевых матчей РПЛ. В атаке гости стабильны – они забивают в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 0,80 гола. Защита «Ахмата» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, что является отличным показателем. Однако в очных встречах с «Краснодаром» у грозненцев серьезные проблемы – они проиграли четыре последних матча и редко забивают в этом противостоянии. В последнем туре «Ахмат» сыграл вничью с «Факелом» (0-0), а в Кубке России уступил «Краснодару» по пенальти. Несмотря на хорошую форму на выезде, против такого соперника, как «Краснодар», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Краснодара». Хозяева находятся на пике формы, имеют мощную атаку и историческое преимущество. «Ахмат» способен забить, но против такого соперника его защита вряд ли выдержит давление. Ожидается, что «Краснодар» продолжит свою победную серию и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Краснодар» имеет преимущество: команда побеждает в четырех последних матчах против «Ахмата» и забивает в пяти последних встречах. Текущая форма хозяев впечатляет – четыре победы подряд и 2,40 гола за игру, тогда как гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в классе и имеют неудачную историю против «Краснодара». Учитывая разницу в форме и статистику личных встреч, «Краснодар» является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Краснодара» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в феноменальной форме (четыре победы подряд, 2,40 гола за игру), имеют историческое преимущество над «Ахматом» (четыре победы подряд в очных встречах) и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в классе и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Краснодар» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) с коэффициентом 1.90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» состоится 15 августа 2026 года в Краснодаре на «Ozon Арене» и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.