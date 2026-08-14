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«Краснодар» – «Ахмат»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

14 августа 2026 10:03
Краснодар - Ахмат
15 авг. 2026, суббота 20:45 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Краснодара» с форой (-1)
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Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом» пройдет 15 августа в Краснодаре на «Ozon Арене». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 9 очками, одержав четыре победы подряд, тогда как гости располагаются на 12-м месте с 2 баллами. Краснодар демонстрирует мощную атаку (2,40 гола за игру) и имеет историческое преимущество – четыре победы подряд в очных встречах. Однако «Ахмат» стабильно забивает в 11 из 13 последних матчей и уверенно играет на выезде, не проигрывая в семи из девяти последних гостевых встреч РПЛ. Сможет ли грозненский клуб преподнести сюрприз и прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или «Краснодар» продолжит свою победную поступь и укрепит лидерство?

Кто победит в матче

В пользу «Краснодара» говорит их феноменальная форма и атакующая мощь. Южане выиграли четыре последних матча, забивают в девяти встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 2,40 раза за матч. В очных встречах с «Ахматом» хозяева также имеют преимущество – четыре победы подряд и пять матчей с голами в ворота этого соперника. Кроме того, «Краснодар» идет на первом месте в таблице и показывает лучший футбол в лиге. Однако защита команды вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В предыдущем туре «Краснодар» обыграл «Спартак» (2-1), а в Кубке России прошел «Ахмат» по пенальти, что добавляет психологическое преимущество.

«Ахмат» подходит к матчу с хорошей выездной статистикой – команда не проигрывает в семи из девяти последних гостевых матчей РПЛ. В атаке гости стабильны – они забивают в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 0,80 гола. Защита «Ахмата» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, что является отличным показателем. Однако в очных встречах с «Краснодаром» у грозненцев серьезные проблемы – они проиграли четыре последних матча и редко забивают в этом противостоянии. В последнем туре «Ахмат» сыграл вничью с «Факелом» (0-0), а в Кубке России уступил «Краснодару» по пенальти. Несмотря на хорошую форму на выезде, против такого соперника, как «Краснодар», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Краснодара». Хозяева находятся на пике формы, имеют мощную атаку и историческое преимущество. «Ахмат» способен забить, но против такого соперника его защита вряд ли выдержит давление. Ожидается, что «Краснодар» продолжит свою победную серию и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Краснодар» имеет преимущество: команда побеждает в четырех последних матчах против «Ахмата» и забивает в пяти последних встречах. Текущая форма хозяев впечатляет – четыре победы подряд и 2,40 гола за игру, тогда как гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в классе и имеют неудачную историю против «Краснодара». Учитывая разницу в форме и статистику личных встреч, «Краснодар» является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 19 (49%)
Ничьих - 7 (18%)
Побед - 13 (33%)
53
Забитых мячей
43
1.36
В среднем за матч
1.1
4:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 3
15.10.2022
Ахмат
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 2
03.06.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
1 : 0
15.08.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 1
05.08.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
0 : 1
04.04.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2 : 0
04.10.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Краснодар
3 : 1
19.04.2025
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Краснодар
1 : 2
11.03.2025
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Ахмат
3 : 0
02.10.2024
Краснодар
Россия. Кубок, 2 тур
Краснодар
1 : 0
15.08.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 1
21.07.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
0 : 1
04.05.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
16.09.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 2
03.06.2023
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
0 : 3
15.03.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 3
15.10.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 1
21.05.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
0 : 2
18.09.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0 : 5
03.04.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2 : 0
31.10.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
4 : 0
22.07.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 0
14.07.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1 : 1
24.04.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0 : 1
21.10.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3 : 2
03.12.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
2 : 3
10.08.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2 : 1
01.12.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
4 : 0
08.08.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 1
16.04.2016
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Краснодар
1 : 0
01.03.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
1 : 1
27.09.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0 : 1
30.11.2014
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2 : 0
27.10.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Краснодар
3 : 2
25.11.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
0 : 1
21.09.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Краснодар
3 : 0
19.11.2012
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1 : 0
30.07.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Ахмат
0 : 1
22.04.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Краснодар
1 : 3
10.03.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 0
05.11.2011
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
0 : 2
22.06.2011
Ахмат
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
18
Кристиан
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
76
Эральд Максути
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Ахмат
71
Расул Мицаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
6
Калиду Сидибе
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
97
Алексей Касаджиков
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
5
Жубал
40
Вахания
53
Черников
6
Ленини
18
Кристиан
88
Кривцов
11
Батчи
10
Воробьев
3-3-2-2
1
Ульянов
90
Н'Донг
5
Цаке
4
Ибишев
95
Адамов
18
Ромао
8
Богосавац
11
Исмаэл
7
Садулаев
20
Самородов
76
Максути
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
6
Ленини
21
Оздоев
21
Оздоев
6
Ленини
10
Воробьев
47
Уткин
47
Уткин
10
Воробьев
11
Батчи
15
Боселли
15
Боселли
11
Батчи
8
Богосавац
81
Сидоров
81
Сидоров
8
Богосавац
7
Садулаев
10
Щетинин
10
Щетинин
7
Садулаев
20
Самородов
23
Кенжебек
23
Кенжебек
20
Самородов
76
Максути
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
76
Максути
95
Адамов
97
Касаджиков
97
Касаджиков
95
Адамов
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
16
Александр Корякин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
71
Расул Мицаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
42
Мануэль Келиано
ОП
6
Калиду Сидибе
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Остались в запасе
71
Расул Мицаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
42
Мануэль Келиано
ОП
6
Калиду Сидибе
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
Точно не сыграют
Джон Кордоба
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Краснодара» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в феноменальной форме (четыре победы подряд, 2,40 гола за игру), имеют историческое преимущество над «Ахматом» (четыре победы подряд в очных встречах) и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в классе и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Краснодар» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) с коэффициентом 1.90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» состоится 15 августа 2026 года в Краснодаре на «Ozon Арене» и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.

«Краснодар» – «Ахмат»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

1.90
Победа «Краснодара» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
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