20 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги «Реал» примет «Севилью». Встреча пройдет между командами из верхней половины таблицы, однако текущие цели и форма соперников заметно отличаются. Хозяева продолжают чемпионскую гонку, тогда как гости пытаются закрепиться в зоне еврокубков, демонстрируя нестабильные результаты на выезде.

«Реал»

«Реал» занимает второе место в таблице, набрав 39 очков после 17 туров. Команда стабильно набирает очки и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей чемпионата. В атаке мадридцы выглядят уверенно – 9 голов в последних пяти играх при среднем показателе 1,80 за матч. При этом оборона не всегда безупречна: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из четырех матчей подряд с пропущенными голами. Тем не менее в очных встречах с «Севильей» «Реал» чувствует себя комфортно, забивая этому сопернику в 13 матчах подряд.

«Севилья»

«Севилья» располагается на 9-й строчке с 20 очками после 16 туров. Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Реал Овьедо» (4:0), но в целом сезон складывается неровно. В последних пяти матчах андалусийцы забили 7 голов и пропустили 5, сохраняя среднюю результативность на уровне 1,40 гола за игру. В обороне команда действует относительно надежно, однако пропускает в 5 из 7 последних встреч, что осложняет выезды к топ-соперникам.

Факты о командах

«Реал»

Побеждает «Севилью» в 3 последних очных матчах

Забивает «Севилье» в 13 матчах подряд

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Ла Лиги

В среднем 1,80 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

«Севилья»

Забивает в среднем 1,40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 1,00 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Не отличается стабильностью в гостевых встречах

Прогноз на матч «Реал» – «Севилья»

С учетом формы, турнирного положения и статистики личных встреч преимущество на стороне «Реала». Хозяева стабильно реализуют моменты и регулярно находят ключи к обороне «Севильи». При этом гости способны навязать борьбу за счет организованной игры и ответных атак, что повышает вероятность обмена голами. Ожидается матч с преимуществом мадридцев и умеренной результативностью.

