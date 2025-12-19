Введите ваш ник на сайте
«Реал» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 20 декабря с коэффициентом 1.80

19 декабря 2025 8:39
Реал - Севилья
20 дек. 2025, суббота 23:00 | Испания. Примера, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Реала» с форой (–1)
Сделать ставку

20 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги «Реал» примет «Севилью». Встреча пройдет между командами из верхней половины таблицы, однако текущие цели и форма соперников заметно отличаются. Хозяева продолжают чемпионскую гонку, тогда как гости пытаются закрепиться в зоне еврокубков, демонстрируя нестабильные результаты на выезде.

«Реал»

«Реал» занимает второе место в таблице, набрав 39 очков после 17 туров. Команда стабильно набирает очки и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей чемпионата. В атаке мадридцы выглядят уверенно – 9 голов в последних пяти играх при среднем показателе 1,80 за матч. При этом оборона не всегда безупречна: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из четырех матчей подряд с пропущенными голами. Тем не менее в очных встречах с «Севильей» «Реал» чувствует себя комфортно, забивая этому сопернику в 13 матчах подряд.

«Севилья»

«Севилья» располагается на 9-й строчке с 20 очками после 16 туров. Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Реал Овьедо» (4:0), но в целом сезон складывается неровно. В последних пяти матчах андалусийцы забили 7 голов и пропустили 5, сохраняя среднюю результативность на уровне 1,40 гола за игру. В обороне команда действует относительно надежно, однако пропускает в 5 из 7 последних встреч, что осложняет выезды к топ-соперникам.

Факты о командах

«Реал»

  • Побеждает «Севилью» в 3 последних очных матчах
  • Забивает «Севилье» в 13 матчах подряд
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Ла Лиги
  • В среднем 1,80 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

«Севилья»

  • Забивает в среднем 1,40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1,00 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не отличается стабильностью в гостевых встречах

Личные встречи
71% (30)
7% (3)
21% (9)
105
Забитых мячей
55
2.5
В среднем за матч
1.31
7:3
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  7:3
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
0 : 2
18.05.2025
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
4 : 2
22.12.2024
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Реал
1 : 0
25.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
1 : 1
21.10.2023
Реал
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
1 : 2
27.05.2023
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3 : 1
22.10.2022
Севилья
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2 : 3
17.04.2022
Реал
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2 : 1
28.11.2021
Севилья
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2 : 2
09.05.2021
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
05.12.2020
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
2 : 1
18.01.2020
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
0 : 1
22.09.2019
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
2 : 0
19.01.2019
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 0
26.09.2018
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3 : 2
09.05.2018
Реал
Испания. Примера, 15 тур
Реал
5 : 0
09.12.2017
Севилья
Испания. Примера, 37 тур
Реал
4 : 1
14.05.2017
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
2 : 1
15.01.2017
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Севилья
3 : 3
12.01.2017
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
3 : 0
04.01.2017
Севилья
Суперкубок УЕФА,
Реал
3 : 2
09.08.2016
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Реал
4 : 0
20.03.2016
Севилья
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
3 : 2
08.11.2015
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 3
02.05.2015
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 1
04.02.2015
Севилья
Суперкубок УЕФА,
Реал
2 : 0
12.08.2014
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 1
27.03.2014
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Реал
7 : 3
31.10.2013
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Реал
4 : 1
10.02.2013
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 0
15.09.2012
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
3 : 0
29.04.2012
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2 : 6
18.12.2011
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 6
07.05.2011
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
2 : 0
02.02.2011
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
0 : 1
26.01.2011
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 0
19.12.2010
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3 : 2
06.03.2010
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
2 : 1
04.10.2009
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2 : 4
26.04.2009
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3 : 4
07.12.2008
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Реал
3 : 1
30.03.2008
Севилья
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
2 : 0
03.11.2007
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Реал» – «Севилья»

С учетом формы, турнирного положения и статистики личных встреч преимущество на стороне «Реала». Хозяева стабильно реализуют моменты и регулярно находят ключи к обороне «Севильи». При этом гости способны навязать борьбу за счет организованной игры и ответных атак, что повышает вероятность обмена голами. Ожидается матч с преимуществом мадридцев и умеренной результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реала» с форой (–1) – коэффициент 1.80
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.80
Победа «Реала» с форой (–1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Севилья Реал
