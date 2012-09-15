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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 15 сентября 2012
Севилья
15.09.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Реал
2'
П. Троховски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
Желтая карточка
А. Луна
88'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
П. Троховски
82'
Замена
А. Луна
️️️️
А. Негредо
70'
65'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Арбелоа
Замена
Ману
️️️️
И. Ракитич
61'
46'
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Озил
46'
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
И. Ракитич
44'
40'
Желтая карточка
Пепе
28'
Желтая карточка
А. Ди Мария
6'
Желтая карточка
Г. Игуаин
Желтая карточка
Ф. Наварро
6'
ГОЛ! 1:0!
П. Троховски
Пас отдал
И. Ракитич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-3-3-1
25
Палоп
11
Сисиньо
4
Спахич
4
Ботиа
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
23
Мадуро
11
Ракитич
15
Троховски
21
Негредо
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
21
Негредо
13
Луна
13
Луна
21
Негредо
15
Троховски
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
15
Троховски
11
Ракитич
7
Ману
7
Ману
11
Ракитич
10
Озил
10
Модрич
10
Модрич
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Бензема
11
Ди Мария
5
Арбелоа
7
Кальехон
7
Кальехон
5
Арбелоа
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Диего Лопес
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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