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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 26 января 2011
Севилья
26.01.2011, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Реал
17'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Реал
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
Замена
А. Ди Мария
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
Марсело
️️️️
Л. Диарра
Замена
Ренато
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Л. Фабиано
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
Замена
М. Касерес
️️️️
С. Санчес
15'
Травма
С. Санчес
12'
Желтая карточка
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
25
Томас Мехиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
4
Алексис
3
Наварро
20
Санчес
8
Перотти
5
Ромарик
16
Зокора
9
Фабиано
11
Кануте
4-3-1-2
12
Касильяс
6
Карвалью
93
Рамос
39
Альбиоль
5
Арбелоа
19
Диарра
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
20
Санчес
4
Касерес
4
Касерес
20
Санчес
5
Ромарик
11
Ренато
11
Ренато
5
Ромарик
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
19
Диарра
12
Марсело
12
Марсело
19
Диарра
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
9
Бензема
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Бензема
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Антонио Адан
ВР
25
Томас Мехиас
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
25
Томас Мехиас
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Реал
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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