19 декабря в рамках 17-го тура чемпионата Турции «Коджаелиспор» примет «Антальяспор». Хозяева уверенно чувствуют себя в середине таблицы и продолжают набирать очки, тогда как гости затянули серию без побед и постепенно приближаются к зоне риска. Матч имеет важное значение с турнирной точки зрения, особенно для «Антальяспора».

«Коджаелиспор»

Команда подходит к встрече в стабильном состоянии. После 16 туров «Коджаелиспор» занимает 9-е место, набрав 20 очков. Коллектив не проигрывает в пяти матчах подряд в Суперлиге, при этом делает упор на надежную оборону: всего 2 пропущенных мяча за последние пять игр. Атака действует прагматично, но эффективно – 4 забитых гола за тот же отрезок. Лидером нападения остается Бруно Петкович, который стабильно участвует в голевых эпизодах.

«Антальяспор»

Гости находятся в более сложном положении. «Антальяспор» не выигрывает в пяти последних матчах чемпионата и регулярно теряет очки. Команда испытывает проблемы с реализацией моментов – в среднем 0,6 гола за игру за последние пять встреч. При этом оборона тоже не выглядит надежной: 1,2 пропущенного мяча в среднем. Разгромное поражение от «Галатасарая» лишь подчеркнуло текущие сложности команды.

Факты о командах

«Коджаелиспор»

Не проигрывает в 6 последних матчах Суперлиги

Пропускает в среднем 0,40 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает «Антальяспору» в 6 из 8 последних очных встреч

«Антальяспор»

Не выигрывает в 5 последних матчах чемпионата

Забивает в среднем 0,60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Антальяспор»

С учетом текущей формы команд «Коджаелиспор» выглядит предпочтительнее. Хозяева стабильно набирают очки, уверенно действуют в обороне и комфортно чувствуют себя в матчах против этого соперника. «Антальяспор» же продолжает серию без побед и редко демонстрирует результативную игру. Вероятен осторожный матч с территориальным преимуществом хозяев.

