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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 22 октября 2022
Реал
22.10.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
5'
Л. Модрич
79'
Л. Васкес
81'
Ф. Вальверде
54'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Севилья
90'
+5
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
Начо
️️️️
Д. Алаба
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
М. Асенсио
81'
ГОЛ! 2:1!
Л. Васкес
Пас отдал
Винисиус
79'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
77'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
77'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Ф. Менди
77'
76'
Замена
Р. Мир
️️️️
И. Ракитич
76'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Иско
69'
Замена
А. Гомес
️️️️
О. Торрес
67'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Х. Навас
66'
Желтая карточка
Н. Гудель
Замена
Э. Камавинга
️️️️
О. Чуамени
65'
54'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Г. Монтиэль
Желтая карточка
О. Чуамени
37'
32'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
28'
Желтая карточка
Х. Хордан
ГОЛ! 1:0!
Л. Модрич
Пас отдал
Винисиус
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
22
Иско
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-3-2
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
11
Родриго
4-4-2
37
Буну
16
Навас
29
Монтиэль
23
Маркао
13
Теллес
19
Хордан
11
Ракитич
8
Торрес
8
Гудель
9
Ламела
22
Иско
5
Алаба
6
Начо
6
Начо
5
Алаба
23
Менди
22
Рюдигер
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
14
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
14
Модрич
16
Навас
22
Кармона
22
Кармона
16
Навас
22
Иско
27
Делэни
27
Делэни
22
Иско
11
Ракитич
17
Мир
17
Мир
11
Ракитич
8
Торрес
10
Гомес
10
Гомес
8
Торрес
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Реал - Севилья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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09:13
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