«Эюпспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

19 декабря 2025 9:53
Эюпспор - Фенербахче
20 дек. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Фенербахче» с форой (−1)
Сделать ставку

20 декабря в 17-м туре чемпионата Турции «Эюпспор» примет одного из лидеров сезона – «Фенербахче». Для хозяев этот матч имеет принципиальное значение в борьбе за выживание, тогда как гости продолжают погоню за первой строчкой и не могут позволить себе потерю очков во встречах с командами из нижней части таблицы.

«Эюпспор»

«Эюпспор» после 16 туров набрал 13 очков и занимает 17-е место. Команда находится в зоне вылета и испытывает серьезные проблемы в обороне: серия с пропущенными мячами достигла семи матчей подряд. В последних пяти встречах чемпионата «Эюпспор» пропустил 7 голов, в среднем 1,40 за игру. При этом атака выглядит парадоксально продуктивной – 10 забитых мячей за тот же отрезок и средний показатель 2,00 гола за матч. Однако такой баланс приводит к тому, что даже при забитых мячах команда редко удерживает нужный результат.

«Фенербахче»

«Фенербахче» уверенно идет вторым с 36 очками и остается самой результативной командой Суперлиги – 36 голов за 16 матчей. Команда не проигрывает в чемпионате уже 16 туров подряд и стабильно забивает в каждом из последних восьми матчей. В последних пяти играх «Фенербахче» отличился 11 раз при среднем показателе 2,20 гола за игру. Оборона также выглядит надежно – всего 3 пропущенных мяча за тот же период, что позволяет гостям контролировать темп и структуру игры даже на выезде.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • Пропускает в 7 последних матчах Суперлиги
  • В среднем 2,00 забитого и 1,40 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Находится в зоне вылета
  • Не отличается стабильностью в обороне

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 16 матчах подряд в чемпионате
  • Самая результативная команда лиги (36 голов за 16 туров)
  • В среднем 2,20 забитого и 0,60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 8 турах подряд

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 36 тур
Фенербахче
2 : 1
18.05.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Эюпспор
1 : 1
20.12.2024
Фенербахче

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Фенербахче»

Разница в классе и стабильности между командами очевидна. «Эюпспор» способен забить, но регулярные провалы в обороне делают его уязвимым против самой результативной атаки лиги. «Фенербахче» выглядит значительно организованнее и должен контролировать ход встречи, создавая преимущество за счет давления и глубины состава.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фенербахче» с форой (−1) – коэффициент 1.75
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.80

1.75
Победа «Фенербахче» с форой (−1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Фенербахче Эюпспор
