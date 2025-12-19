20 декабря в 17-м туре чемпионата Турции «Эюпспор» примет одного из лидеров сезона – «Фенербахче». Для хозяев этот матч имеет принципиальное значение в борьбе за выживание, тогда как гости продолжают погоню за первой строчкой и не могут позволить себе потерю очков во встречах с командами из нижней части таблицы.

«Эюпспор»

«Эюпспор» после 16 туров набрал 13 очков и занимает 17-е место. Команда находится в зоне вылета и испытывает серьезные проблемы в обороне: серия с пропущенными мячами достигла семи матчей подряд. В последних пяти встречах чемпионата «Эюпспор» пропустил 7 голов, в среднем 1,40 за игру. При этом атака выглядит парадоксально продуктивной – 10 забитых мячей за тот же отрезок и средний показатель 2,00 гола за матч. Однако такой баланс приводит к тому, что даже при забитых мячах команда редко удерживает нужный результат.

«Фенербахче»

«Фенербахче» уверенно идет вторым с 36 очками и остается самой результативной командой Суперлиги – 36 голов за 16 матчей. Команда не проигрывает в чемпионате уже 16 туров подряд и стабильно забивает в каждом из последних восьми матчей. В последних пяти играх «Фенербахче» отличился 11 раз при среднем показателе 2,20 гола за игру. Оборона также выглядит надежно – всего 3 пропущенных мяча за тот же период, что позволяет гостям контролировать темп и структуру игры даже на выезде.

Факты о командах

«Эюпспор»

Пропускает в 7 последних матчах Суперлиги

В среднем 2,00 забитого и 1,40 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Находится в зоне вылета

Не отличается стабильностью в обороне

«Фенербахче»

Не проигрывает в 16 матчах подряд в чемпионате

Самая результативная команда лиги (36 голов за 16 туров)

В среднем 2,20 забитого и 0,60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 8 турах подряд

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Фенербахче»

Разница в классе и стабильности между командами очевидна. «Эюпспор» способен забить, но регулярные провалы в обороне делают его уязвимым против самой результативной атаки лиги. «Фенербахче» выглядит значительно организованнее и должен контролировать ход встречи, создавая преимущество за счет давления и глубины состава.

Рекомендованные ставки