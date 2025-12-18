Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 19 декабря 2025 с коэффициентом 2.35

18 декабря 2025 8:25
Валенсия - Мальорка
19 дек. 2025, пятница 23:00 | Испания. Примера, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

19 декабря на стадионе «Месталья» состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Мальорку». Обе команды находятся в нижней части таблицы и решают задачу сохранения комфортного отрыва от зоны вылета, поэтому результат этой встречи имеет важное турнирное значение. Очная игра обещает быть напряженной и тактически осторожной.

«Валенсия»

Команда подходит к матчу с неоднозначной серией. В последних турах «Валенсия» регулярно забивает, но испытывает сложности с удержанием результата. Поражение от «Атлетико» со счетом 1:2 подтвердило проблемы в обороне, однако победы в Кубке Испании добавили уверенности. Дома валенсийцы традиционно играют более организованно и редко уступают «Мальорке», что может стать ключевым фактором.

«Мальорка»

Гости находятся в более стабильном состоянии. «Мальорка» не проигрывает в трех последних матчах Ла Лиги и демонстрирует неплохую результативность. Команда регулярно забивает, но при этом допускает ошибки в защите, особенно на выезде. Валенсия остается сложным соперником, однако форма «Мальорки» позволяет рассчитывать как минимум на очки.

Факты о командах

«Валенсия»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру в последних пяти встречах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • Не проигрывает «Мальорке» дома в 6 из 8 последних матчей

«Мальорка»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем 1.60 гола за игру в последних пяти встречах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Набрала 17 очков после 16 туров

Прогноз на матч «Валенсия» – «Мальорка»

Матч ожидается плотным и равным. «Валенсия» будет активнее за счет домашнего поля, но «Мальорка» способна ответить за счет организованной игры и стабильной атаки. Ожидать большого количества голов не стоит, однако обмен мячами выглядит вероятным сценарием.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 2.35
  • «Валенсия» не проиграет (1X) – коэффициент 1.55

2.35
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Мальорка Валенсия
Другие прогнозы
18.12.2025
23:00
2.05
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс - Хэмран
Тотал больше 2.5
18.12.2025
23:00
1.55
Лига конференций, 6 тур
АЗ Алкмаар - Ягеллония
Победа «АЗ Алкмаар»
18.12.2025
23:00
1.75
Лига конференций, 6 тур
АЕК - Университатя
Победа «АЕК» с форой (-1)
18.12.2025
23:00
1.70
Лига конференций, 6 тур
Спарта - Абердин
Победа «Спарты» и тотал больше 2.5
18.12.2025
23:00
1.85
Лига конференций, 6 тур
Целе - Шелбурн
Тотал меньше 3.0
18.12.2025
23:00
1.67
Лига конференций, 6 тур
Майнц - Самсунспор
Обе команды забьют
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 