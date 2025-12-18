19 декабря на стадионе «Месталья» состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» примет «Мальорку». Обе команды находятся в нижней части таблицы и решают задачу сохранения комфортного отрыва от зоны вылета, поэтому результат этой встречи имеет важное турнирное значение. Очная игра обещает быть напряженной и тактически осторожной.

«Валенсия»

Команда подходит к матчу с неоднозначной серией. В последних турах «Валенсия» регулярно забивает, но испытывает сложности с удержанием результата. Поражение от «Атлетико» со счетом 1:2 подтвердило проблемы в обороне, однако победы в Кубке Испании добавили уверенности. Дома валенсийцы традиционно играют более организованно и редко уступают «Мальорке», что может стать ключевым фактором.

«Мальорка»

Гости находятся в более стабильном состоянии. «Мальорка» не проигрывает в трех последних матчах Ла Лиги и демонстрирует неплохую результативность. Команда регулярно забивает, но при этом допускает ошибки в защите, особенно на выезде. Валенсия остается сложным соперником, однако форма «Мальорки» позволяет рассчитывать как минимум на очки.

Факты о командах

«Валенсия»

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру в последних пяти встречах

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Не проигрывает «Мальорке» дома в 6 из 8 последних матчей

«Мальорка»

Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем 1.60 гола за игру в последних пяти встречах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Набрала 17 очков после 16 туров

Прогноз на матч «Валенсия» – «Мальорка»

Матч ожидается плотным и равным. «Валенсия» будет активнее за счет домашнего поля, но «Мальорка» способна ответить за счет организованной игры и стабильной атаки. Ожидать большого количества голов не стоит, однако обмен мячами выглядит вероятным сценарием.

Рекомендованные ставки