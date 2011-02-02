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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 02 февраля 2011
Реал
02.02.2011, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Севилья
82'
М. Озил
90+4'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Севилья
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Л. Диарра
+4
Замена
Л. Диарра
️️️️
С. Хедира
+1
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Г. Медель
️️️️
Ф. Кануте
Вторая желтая
С. Санчес
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
С. Хедира
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ромарик
Замена
Л. Фабиано
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Х. Алонсо
Травма
С. Хедира
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
17
Гари Медель
ОП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
6
Карвалью
93
Рамос
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
3-2-3-2
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
20
Санчес
4
Касерес
3
Наварро
16
Зокора
5
Ромарик
11
Ракитич
21
Негредо
11
Кануте
28
Хедира
19
Диарра
19
Диарра
28
Хедира
11
Ди Мария
23
Гранеро
23
Гранеро
11
Ди Мария
9
Бензема
25
Адебайор
25
Адебайор
9
Бензема
11
Кануте
17
Медель
17
Медель
11
Кануте
5
Ромарик
8
Перотти
8
Перотти
5
Ромарик
11
Ракитич
9
Фабиано
9
Фабиано
11
Ракитич
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Даниэль Хименес
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Реал - Севилья
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
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