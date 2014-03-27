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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 27 марта 2014
Севилья
27.03.2014, четверг, 01:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Реал
19'
К. Бакка
72'
К. Бакка
14'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
Желтая карточка
Н. Пареха
90'
+3
90'
Замена
А. Мората
️️️️
Л. Модрич
87'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
83'
78'
Желтая карточка
Р. Варан
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Х. Антонио Рейес
76'
ГОЛ! 2:1!
К. Бакка
Пас отдал
И. Ракитич
72'
Замена
Витоло
️️️️
М. Марин
71'
67'
Замена
Иско
️️️️
А. Ильярраменди
Желтая карточка
М. Марин
61'
24'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
В. Иборра
21'
ГОЛ! 1:1!
К. Бакка
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
22
Марко Марин
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
11
Сисиньо
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-1-2-1
34
Бету
5
Морено
2
Пареха
17
Фасио
23
Коке
10
Иборра
25
Мбиа
11
Ракитич
22
Марин
19
Рейес
70
Бакка
4-1-2-1-2
13
Лопес
14
Карвахаль
19
Варан
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
14
Ильярраменди
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
19
Рейес
3
Наварро
3
Наварро
19
Рейес
22
Марин
7
Витоло
7
Витоло
22
Марин
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
14
Ильярраменди
22
Иско
22
Иско
14
Ильярраменди
10
Модрич
21
Мората
21
Мората
10
Модрич
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Севилья - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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