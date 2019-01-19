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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 19 января 2019
Реал
19.01.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
78'
Каземиро
90+2'
Л. Модрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
ГОЛ! 2:0!
Л. Модрич
90'
+2
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Д. Себальос
88'
86'
Замена
Б. Хиль
️️️️
С. Эскудеро
85'
Желтая карточка
С. Кьер
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
С. Регилон
78'
Замена
Иско
️️️️
Л. Васкес
77'
75'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Силва
71'
Замена
К. Промес
️️️️
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Д. Себальос
65'
Желтая карточка
Каземиро
61'
54'
Желтая карточка
Э. Банега
30'
Желтая карточка
Д. Карришу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Реал
13
Люка Зидан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Регилон
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
25
Себальос
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
3-2-1-2-2
31
Вацлик
24
Кьер
21
Гомес
23
Карришу
16
Навас
18
Эскудеро
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
19
Силва
10
Бен-Йеддер
25
Себальос
8
Вальверде
8
Вальверде
25
Себальос
17
Васкес
22
Иско
22
Иско
17
Васкес
18
Эскудеро
17
Хиль
17
Хиль
18
Эскудеро
10
Бен-Йеддер
10
Промес
10
Промес
10
Бен-Йеддер
19
Силва
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Силва
Остались в запасе
Реал
Севилья
13
Люка Зидан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Солари
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Реал - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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