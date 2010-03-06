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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 06 марта 2010
Реал
06.03.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 25 тур
3 : 2
Завершен
Севилья
61'
К. Роналду
65'
С. Рамос
90+2'
Р. ван дер Ваарт
9'
Х. Алонсо (АГ)
53'
И. Драгутинович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
ГОЛ! 3:2!
Р. ван дер Ваарт
+2
Желтая карточка
Марсело
Замена
Рауль
️️️️
Кака
Замена
А. Душер
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 2:2!
С. Рамос
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
Ф. Кануте
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Гути
️️️️
А. Арбелоа
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 0:2!
И. Драгутинович
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Д. Капель
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Э. Гарай
18'
Замена
Адриано
️️️️
А. Конко
10'
Желтая карточка
И. Драгутинович
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
19
Лассана Диарра
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
17
Федерико Фасио
ЦП
8
Диего Перотти
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Гути
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Рауль
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Касильяс
93
Рамос
39
Альбиоль
24
Гарай
5
Арбелоа
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
3-2-2-2-1
25
Палоп
25
Конко
3
Драгутинович
18
Станкявичус
16
Навас
3
Наварро
16
Зокора
17
Фасио
8
Перотти
17
Капель
21
Негредо
5
Арбелоа
14
Гути
14
Гути
5
Арбелоа
19
Диарра
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
19
Диарра
10
Кака
7
Рауль
7
Рауль
10
Кака
25
Конко
3
Адриано
3
Адриано
25
Конко
21
Негредо
22
Душер
22
Душер
21
Негредо
17
Капель
11
Кануте
11
Кануте
17
Капель
Остались в запасе
Реал
Севилья
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Реал - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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