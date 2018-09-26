Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 26 сентября 2018
Севилья
26.09.2018, среда, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Реал
17'
А. Силва
21'
А. Силва
39'
В. Бен-Йеддер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
Замена
Р. Меса
️️️️
Э. Банега
90'
+1
87'
Желтая карточка
М. Диас
Замена
Нолито
️️️️
Г. Арана
85'
Желтая карточка
П. Сарабия
78'
76'
Травма
Марсело
Желтая карточка
Э. Банега
74'
71'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
Замена
К. Промес
️️️️
В. Бен-Йеддер
69'
65'
Желтая карточка
Л. Модрич
64'
Желтая карточка
Т. Кроос
59'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
59'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Начо
ГОЛ! 3:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ф. Васкес
39'
Желтая карточка
Ф. Васкес
34'
27'
Желтая карточка
Г. Бэйл
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Х. Навас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Гильерме Арана
ЛАЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
8
Борха Лассо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Вацлик
24
Кьер
23
Карришу
21
Гомес
16
Навас
13
Арана
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
19
Силва
10
Бен-Йеддер
4-1-2-1-2
1
Куртуа
6
Начо
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
18
Бэйл
9
Бензема
11
Банега
16
Меса
16
Меса
11
Банега
10
Бен-Йеддер
10
Промес
10
Промес
10
Бен-Йеддер
13
Арана
3
Нолито
3
Нолито
13
Арана
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
6
Начо
17
Васкес
17
Васкес
6
Начо
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
Остались в запасе
Севилья
Реал
12
Хуан Сориано
ВР
8
Борха Лассо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
8
Борха Лассо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Севилья - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Севилья
Реал
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+