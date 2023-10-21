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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 21 октября 2023
Севилья
21.10.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Реал
74'
Д. Алаба (АГ)
78'
Д. Карвахаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Реал
Желтая карточка
Э. Ламела
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Э. Камавинга
88'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
88'
Замена
Б. Диас
️️️️
Винисиус
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
88'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Соу
88'
Желтая карточка
Б. Сумаре
87'
86'
Желтая карточка
Винисиус
Желтая карточка
Д. Соу
86'
79'
Замена
Хоселу
️️️️
Родриго
Желтая карточка
Л. Окампос
78'
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Карвахаль
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
С. Рамос
77'
Замена
Л. Баде
️️️️
Н. Гудель
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Алаба
74'
Замена
Сусо
️️️️
Д. Лукебакио
67'
67'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
67'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
О. Чуамени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Реал
13
Кепа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нюланд
21
Акунья
93
Рамос
16
Навас
34
Сумаре
8
Гудель
11
Ракитич
97
Соу
7
Окампос
11
Лукебакио
21
Эн-Несири
4-1-3-2
13
Кепа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
5
Алаба
23
Менди
14
Чуамени
8
Кроос
5
Беллингем
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
8
Гудель
5
Баде
5
Баде
8
Гудель
97
Соу
9
Ламела
9
Ламела
97
Соу
11
Лукебакио
10
Сусо
10
Сусо
11
Лукебакио
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
11
Родриго
13
Хоселу
13
Хоселу
11
Родриго
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Диего Алонсо
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Севилья - Реал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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