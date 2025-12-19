Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

19 декабря 2025 8:14
Ньюкасл - Челси
20 дек. 2025, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе забьют — да
Сделать ставку

20 декабря на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» примет «Челси». Обе команды находятся в плотной группе середняков и претендентов на еврокубки, но подходят к игре в разном турнирном контексте. Хозяева стремятся стабилизировать результаты в чемпионате, тогда как гости ведут борьбу за место в первой четверке и не могут позволить себе потерю очков.

«Ньюкасл»

Команда подходит к матчу после поражения от «Сандерленда» со счетом 0:1, которое стало болезненным ударом по турнирным позициям. При этом «Ньюкасл» регулярно забивает – команда отличилась в 18 из 20 последних матчей, но проблемы в обороне остаются системными: пропущенные мячи фиксируются уже в 9 турах подряд. В среднем за последние пять игр «Ньюкасл» забивает 1,6 гола, однако пропускает 1,4, что делает стиль команды достаточно открытым.

«Челси»

Лондонцы выиграли у «Эвертона» 2:0 и продолжают уверенно держаться в верхней части таблицы. «Челси» забивает в среднем 1,4 гола за матч, но оборона также не выглядит безупречной – 6 пропущенных мячей за пять игр. Команда не проиграла в 6 из 8 последних туров АПЛ и постепенно набирает стабильность, особенно в позиционных атаках.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Забивает в 18 из 20 последних матчей
  • Пропускает в 9 турах подряд
  • 4 домашние победы над «Челси» подряд
  • В среднем 1,60 забито и 1,40 пропущено за последние 5 матчей

«Челси»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей АПЛ
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1,40 забито и 1,20 пропущено за последние 5 матчей

Личные встречи
30% (11)
19% (7)
51% (19)
42
Забитых мячей
60
1.14
В среднем за матч
1.62
4:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл
2 : 0
11.05.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ньюкасл
2 : 0
30.10.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 1
27.10.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
3 : 2
11.03.2024
Ньюкасл
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Челси
1 : 1
19.12.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
4 : 1
25.11.2023
Челси
Товарищеские матчи,
Ньюкасл
1 : 1
27.07.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
1 : 1
28.05.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
1 : 0
12.11.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Челси
1 : 0
13.03.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
0 : 3
30.10.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2 : 0
15.02.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 2
21.11.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл
1 : 0
18.01.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
1 : 0
19.10.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
2 : 1
12.01.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 2
26.08.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ньюкасл
3 : 0
13.05.2018
Челси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
3 : 0
28.01.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
3 : 1
02.12.2017
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
5 : 1
13.02.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
2 : 2
26.09.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
2 : 0
10.01.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
2 : 1
06.12.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Челси
3 : 0
08.02.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ньюкасл
2 : 0
02.11.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ньюкасл
3 : 2
02.02.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Челси
2 : 0
25.08.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Челси
0 : 2
02.05.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ньюкасл
0 : 3
03.12.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Челси
2 : 2
15.05.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
1 : 1
28.11.2010
Челси
Англия. Кубок лиги,
Челси
3 : 4
22.09.2010
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл
0 : 2
04.04.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
0 : 0
22.11.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
0 : 2
05.05.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2 : 1
29.12.2007
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Челси»

Статистика очных встреч и текущая форма указывают на результативный и напряженный матч. «Ньюкасл» традиционно уверенно играет дома против «Челси», но нестабильность в обороне хозяев и более сбалансированная игра гостей создают предпосылки для обмена голами. С учетом турнирной мотивации «Челси» выглядит предпочтительнее по качеству игры, однако полностью исключать сопротивление хозяев нельзя.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.75
Обе забьют — да
Автор: Бестужев Павел
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Челси Ньюкасл
  • Читайте нас: 