20 декабря на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» примет «Челси». Обе команды находятся в плотной группе середняков и претендентов на еврокубки, но подходят к игре в разном турнирном контексте. Хозяева стремятся стабилизировать результаты в чемпионате, тогда как гости ведут борьбу за место в первой четверке и не могут позволить себе потерю очков.
«Ньюкасл»
Команда подходит к матчу после поражения от «Сандерленда» со счетом 0:1, которое стало болезненным ударом по турнирным позициям. При этом «Ньюкасл» регулярно забивает – команда отличилась в 18 из 20 последних матчей, но проблемы в обороне остаются системными: пропущенные мячи фиксируются уже в 9 турах подряд. В среднем за последние пять игр «Ньюкасл» забивает 1,6 гола, однако пропускает 1,4, что делает стиль команды достаточно открытым.
«Челси»
Лондонцы выиграли у «Эвертона» 2:0 и продолжают уверенно держаться в верхней части таблицы. «Челси» забивает в среднем 1,4 гола за матч, но оборона также не выглядит безупречной – 6 пропущенных мячей за пять игр. Команда не проиграла в 6 из 8 последних туров АПЛ и постепенно набирает стабильность, особенно в позиционных атаках.
Факты о командах
«Ньюкасл»
- Забивает в 18 из 20 последних матчей
- Пропускает в 9 турах подряд
- 4 домашние победы над «Челси» подряд
- В среднем 1,60 забито и 1,40 пропущено за последние 5 матчей
«Челси»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей АПЛ
- Забивает в 3 матчах подряд
- В среднем 1,40 забито и 1,20 пропущено за последние 5 матчей
Личные встречи
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Челси»
Статистика очных встреч и текущая форма указывают на результативный и напряженный матч. «Ньюкасл» традиционно уверенно играет дома против «Челси», но нестабильность в обороне хозяев и более сбалансированная игра гостей создают предпосылки для обмена голами. С учетом турнирной мотивации «Челси» выглядит предпочтительнее по качеству игры, однако полностью исключать сопротивление хозяев нельзя.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90