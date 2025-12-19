20 декабря на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» примет «Челси». Обе команды находятся в плотной группе середняков и претендентов на еврокубки, но подходят к игре в разном турнирном контексте. Хозяева стремятся стабилизировать результаты в чемпионате, тогда как гости ведут борьбу за место в первой четверке и не могут позволить себе потерю очков.

«Ньюкасл»

Команда подходит к матчу после поражения от «Сандерленда» со счетом 0:1, которое стало болезненным ударом по турнирным позициям. При этом «Ньюкасл» регулярно забивает – команда отличилась в 18 из 20 последних матчей, но проблемы в обороне остаются системными: пропущенные мячи фиксируются уже в 9 турах подряд. В среднем за последние пять игр «Ньюкасл» забивает 1,6 гола, однако пропускает 1,4, что делает стиль команды достаточно открытым.

«Челси»

Лондонцы выиграли у «Эвертона» 2:0 и продолжают уверенно держаться в верхней части таблицы. «Челси» забивает в среднем 1,4 гола за матч, но оборона также не выглядит безупречной – 6 пропущенных мячей за пять игр. Команда не проиграла в 6 из 8 последних туров АПЛ и постепенно набирает стабильность, особенно в позиционных атаках.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Забивает в 18 из 20 последних матчей

Пропускает в 9 турах подряд

4 домашние победы над «Челси» подряд

В среднем 1,60 забито и 1,40 пропущено за последние 5 матчей

«Челси»