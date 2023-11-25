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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 25 ноября 2023
Ньюкасл
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Челси
13'
А. Исак
60'
Д. Ласселлс
61'
Жоэлинтон
83'
Э. Гордон
23'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Челси
Замена
А. Диалло
️️️️
Л. Майли
90'
+3
Желтая карточка
М. Ритчи
90'
+2
Замена
М. Ндивени
️️️️
Э. Гордон
90'
+2
87'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
А. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
87'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Д. Ласселлс
86'
ГОЛ! 4:1!
Э. Гордон
Пас отдал
М. Альмирон
83'
81'
Желтая карточка
Л. Колуилл
Замена
М. Ритчи
️️️️
А. Исак
81'
77'
Желтая карточка
М. Кукурелья
75'
Замена
Л. Колуилл
️️️️
К. Палмер
73'
Вторая желтая
Р. Джеймс
69'
Замена
А. Броя
️️️️
Н. Джексон
69'
Замена
М. Кайседо
️️️️
Л. Угочукву
69'
Замена
М. Мудрик
️️️️
К. Галлахер
ГОЛ! 3:1!
Жоэлинтон
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ласселлс
Пас отдал
Э. Гордон
60'
59'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
55'
Желтая карточка
Р. Джеймс
Желтая карточка
Д. Ласселлс
46'
Желтая карточка
Жоэлинтон
45'
+3
41'
Желтая карточка
Л. Угочукву
23'
ГОЛ! 1:1!
Р. Стерлинг
Желтая карточка
К. Триппьер
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Л. Майли
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
7
Бен Паркинсон
ПВ
19
Амаду Диалло
ЦФ
55
Майкл Ндивени
ЦФ
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-3-2
1
Поуп
2
Триппьер
24
Ласселлс
5
Шер
2
Ливраменто
39
Гимарайнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
67
Майли
4-2-1-3
97
Санчес
24
Джеймс
3
Силва
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
18
Угочукву
17
Фернандес
8
Галлахер
10
Палмер
11
Джексон
19
Стерлинг
24
Ласселлс
14
Дамметт
14
Дамметт
24
Ласселлс
9
Исак
30
Ритчи
30
Ритчи
9
Исак
10
Альмирон
3
Мерфи
3
Мерфи
10
Альмирон
67
Майли
19
Диалло
19
Диалло
67
Майли
10
Гордон
55
Ндивени
55
Ндивени
10
Гордон
10
Палмер
6
Колуилл
6
Колуилл
10
Палмер
18
Угочукву
25
Кайседо
25
Кайседо
18
Угочукву
8
Галлахер
27
Мудрик
27
Мудрик
8
Галлахер
19
Стерлинг
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Стерлинг
11
Джексон
27
Броя
27
Броя
11
Джексон
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
1
Лорис Кариус
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
7
Бен Паркинсон
ПВ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ньюкасл - Челси
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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