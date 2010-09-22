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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 22 сентября 2010
Челси
22.09.2010, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги
3 : 4
Завершен
Ньюкасл
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Статистика матча Челси - Ньюкасл
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