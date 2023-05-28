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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 28 мая 2023
Челси
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
27'
К. Триппьер (АГ)
9'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ньюкасл
89'
Замена
Д. Льюис
️️️️
А. Исак
Замена
К. Пулишич
️️️️
Н. Мадуэке
89'
76'
Замена
Д. Берн
️️️️
М. Таргетт
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Галлахер
70'
69'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Гордон
69'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Р. Лофтус-Чик
60'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Хаверц
59'
Замена
У. Фофана
️️️️
Т. Чалоба
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Триппьер
27'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гордон
Пас отдал
Э. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Кепа
3
Силва
27
Чалоба
3
Аспиликуэта
17
Фернандес
3
Холл
20
Лофтус-Чик
8
Галлахер
19
Стерлинг
20
Мадуэке
29
Хаверц
4-1-3-2
39
Дубравка
2
Триппьер
4
Ботман
5
Шер
23
Таргетт
39
Гимарайнс
10
Альмирон
5
Андерсон
10
Гордон
10
Сен-Максимен
9
Исак
27
Чалоба
3
Фофана
3
Фофана
27
Чалоба
20
Лофтус-Чик
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
20
Лофтус-Чик
8
Галлахер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Галлахер
20
Мадуэке
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Мадуэке
29
Хаверц
79
Феликс
79
Феликс
29
Хаверц
9
Исак
18
Льюис
18
Льюис
9
Исак
23
Таргетт
33
Берн
33
Берн
23
Таргетт
10
Гордон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Гордон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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