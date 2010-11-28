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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 28 ноября 2010
Ньюкасл
28.11.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Челси
7'
Э. Кэрролл
45'
С. Калу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Ш. Амеоби
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
Ф. Малуда
Желтая карточка
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Хонас Гутьеррес
ЛВ
23
Дэнни Гатри
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
21
Энрике
5
Кэмпбелл
27
Тэйлор
2
Симпсон
23
Гатри
24
Тиоте
18
Гутьеррес
15
Раутледж
9
Кэрролл
26
Амеоби
4-4-2
1
Чех
3
Босингва
33
Алекс
20
Иванович
3
Коул
8
Калу
7
Рамирес
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
26
Амеоби
9
Рэнжер
9
Рэнжер
26
Амеоби
12
Оби Микел
15
Старридж
15
Старридж
12
Оби Микел
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
1
Оле Сёдерберг
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ньюкасл - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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