Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 26 августа 2018
Ньюкасл
26.08.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Челси
83'
Хоселу
76'
Э. Азар (П)
87'
Д. Йедлин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
87'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Йедлин
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
Д. Йедлин
83'
79'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
Замена
Й. Муто
️️️️
Ф. Шер
79'
76'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Азар
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мерфи
73'
Желтая карточка
М. Ритчи
70'
69'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
Желтая карточка
Ф. Фернандес
68'
Желтая карточка
Ф. Шер
65'
65'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Мората
Замена
Хоселу
️️️️
Х. Саломон Рондон
62'
40'
Желтая карточка
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-2
39
Дубравка
6
Фернандес
5
Шер
26
Кларк
30
Ритчи
14
Дамметт
17
Диаме
40
Ки Сун-Юн
23
Мерфи
23
Рондон
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
9
Педро
10
Азар
21
Мората
23
Мерфи
22
Перес
22
Перес
23
Мерфи
23
Рондон
13
Хоселу
13
Хоселу
23
Рондон
5
Шер
11
Муто
11
Муто
5
Шер
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
21
Мората
9
Жиру
9
Жиру
21
Мората
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ньюкасл - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Ньюкасл
Челси
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+