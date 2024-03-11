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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 11 марта 2024
Челси
11.03.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Ньюкасл
6'
Н. Джексон
57'
К. Палмер
76'
М. Мудрик
43'
А. Исак
90'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ньюкасл
90'
+6
Желтая карточка
Д. Уайт
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Н. Джексон
90'
+1
90'
ГОЛ! 3:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
Л. Майли
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
К. Палмер
86'
81'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Б. Гимарайнс
80'
Замена
Л. Майли
️️️️
Д. Уиллок
ГОЛ! 3:1!
М. Мудрик
Пас отдал
К. Галлахер
76'
Желтая карточка
М. Кайседо
72'
Желтая карточка
Д. Петрович
71'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Р. Стерлинг
71'
69'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Берн
69'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 2:1!
К. Палмер
Пас отдал
Э. Фернандес
57'
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
Р. Стерлинг
39'
36'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Гордон
ГОЛ! 1:0!
Н. Джексон
Пас отдал
К. Палмер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Джо Уайт
АП
67
Льюис Майли
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
4-2-1-3
1
Петрович
17
Кукурелья
5
Дисаси
27
Чалоба
27
Густо
17
Фернандес
25
Кайседо
8
Галлахер
19
Стерлинг
10
Палмер
11
Джексон
4-3-2-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Альмирон
10
Гордон
9
Исак
10
Палмер
22
Казадеи
22
Казадеи
10
Палмер
11
Джексон
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
11
Джексон
19
Стерлинг
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Стерлинг
33
Берн
17
Крафт
17
Крафт
33
Берн
39
Гимарайнс
10
Уайт
10
Уайт
39
Гимарайнс
28
Уиллок
67
Майли
67
Майли
28
Уиллок
10
Альмирон
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Альмирон
10
Гордон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Гордон
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
97
Роберт Санчес
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Ньюкасл
3
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
12
7
Офсайды
2
2
Количество передач
426
499
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.8
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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