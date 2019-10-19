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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 19 октября 2019
Челси
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
73'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Хадсон-Одои
90'
+2
85'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
А. Сен-Максимен
83'
Замена
К. Атсу
️️️️
Жоэлинтон
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
73'
70'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Альмирон
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Маунт
64'
Желтая карточка
Ф. Томори
45'
+1
43'
Желтая карточка
К. Кларк
43'
Желтая карточка
К. Кларк
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Баркли
43'
Желтая карточка
М. Алонсо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-2-3-1
13
Кепа
3
Алонсо
4
Зума
23
Томори
3
Аспиликуэта
6
Баркли
21
Жоржиньо
10
Виллиан
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
3-2-2-2-1
39
Дубравка
24
Ласселлс
5
Шер
2
Йедлин
26
Кларк
15
Виллемс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
7
Маунт
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
33
Джеймс
33
Джеймс
7
Хадсон-Одои
6
Баркли
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Баркли
7
Жоэлинтон
30
Атсу
30
Атсу
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Альмирон
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Челси - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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