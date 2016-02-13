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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 13 февраля 2016
Челси
13.02.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
5 : 1
Завершен
Ньюкасл
5'
Д. Коста
9'
Педро
16'
Виллиан
59'
Педро
82'
Б. Траоре
88'
Э. Таунсенд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
88'
ГОЛ! 5:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Д. Коулбэк
ГОЛ! 5:0!
Б. Траоре
Пас отдал
С. Аспиликуэта
82'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Виллиан
79'
70'
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Митрович
66'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ш. Тиоте
61'
Желтая карточка
Д. Шелви
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Коста
60'
ГОЛ! 4:0!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
59'
46'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Д. Терри
37'
18'
Желтая карточка
С. Тэйлор
ГОЛ! 3:0!
Виллиан
Пас отдал
Д. Коста
16'
ГОЛ! 2:0!
Педро
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Виллиан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ОП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ОП
26
Джонджо Шелви
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
3-2-2-2-1
33
Эллиот
22
Янмат
2
Колоччини
27
Тэйлор
24
Тиоте
26
Шелви
17
Сиссоко
23
Вейналдум
25
Таунсенд
17
Ааронс
9
Митрович
26
Терри
21
Баба
21
Баба
26
Терри
10
Виллиан
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
19
Коста
11
Траоре
11
Траоре
19
Коста
24
Тиоте
24
Ласселлс
24
Ласселлс
24
Тиоте
23
Вейналдум
4
Коулбэк
4
Коулбэк
23
Вейналдум
9
Митрович
22
Думбия
22
Думбия
9
Митрович
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Айосе Перес
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Айосе Перес
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Челси - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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