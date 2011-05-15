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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 15 мая 2011
Челси
15.05.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
2'
Б. Иванович
83'
Алекс
10'
Х. Гутьеррес
90+2'
С. Тэйлор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
+3
Желтая карточка
С. Тэйлор
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Тэйлор
Пас отдал
Н. Рэнжер
Замена
С. Амеоби
️️️️
П. Левенкрандс
ГОЛ! 2:1!
Алекс
Пас отдал
Д. Дрогба
Желтая карточка
Х. Энрике
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
Д. Симпсон
Замена
К. Луалуа
️️️️
Ш. Фергюсон
Замена
М. Эссьен
️️️️
Д. МакИкран
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Рамирес
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Рамирес
+1
10'
ГОЛ! 1:1!
Х. Гутьеррес
Пас отдал
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Ф. Торрес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
5
Райан Тэйлор
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
18
Хонас Гутьеррес
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
17
Алан Смит
ЦП
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
20
Иванович
26
Терри
51
Бенаюн
16
МакИкран
7
Рамирес
8
Лэмпард
39
Анелька
9
Торрес
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
27
Тэйлор
21
Энрике
18
Гутьеррес
3
Фергюсон
8
Бартон
5
Тэйлор
11
Левенкрандс
26
Амеоби
16
МакИкран
2
Эссьен
2
Эссьен
16
МакИкран
7
Рамирес
13
Малуда
13
Малуда
7
Рамирес
51
Бенаюн
11
Дрогба
11
Дрогба
51
Бенаюн
3
Фергюсон
25
Луалуа
25
Луалуа
3
Фергюсон
18
Гутьеррес
9
Рэнжер
9
Рэнжер
18
Гутьеррес
11
Левенкрандс
10
Амеоби
10
Амеоби
11
Левенкрандс
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Оле Сёдерберг
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Челси - Ньюкасл
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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