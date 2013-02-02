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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 02 февраля 2013
Ньюкасл
02.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Челси
41'
Х. Гутьеррес
68'
М. Сиссоко
90'
М. Сиссоко
55'
Ф. Лэмпард
61'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
90'
+3
Желтая карточка
Х. Мата
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
М. Сиссоко
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
М. Сиссоко
Пас отдал
Д. Сантон
90'
Замена
С. Марво
️️️️
Й. Гуффран
85'
ГОЛ! 2:2!
М. Сиссоко
68'
62'
Желтая карточка
Э. Коул
Желтая карточка
П. Сиссе
62'
61'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мата
Пас отдал
Ф. Торрес
55'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Коул
Желтая карточка
Д. Перч
45'
+4
42'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ба
ГОЛ! 1:0!
Х. Гутьеррес
Пас отдал
Д. Сантон
41'
30'
Желтая карточка
Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Джеймс Перч
ОП
29
Йоан Кабай
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
5
Райан Бертранд
ЛП
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-3-1
23
Крул
26
Дебюши
27
Тэйлор
2
Колоччини
18
Сантон
24
Перч
29
Кабай
18
Гутьеррес
17
Сиссоко
94
Гуффран
61
Сиссе
4-2-2-1-1
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
8
Оскар
5
Бертранд
64
Мата
19
Ба
17
Сиссоко
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
17
Сиссоко
94
Гуффран
12
Марво
12
Марво
94
Гуффран
19
Ба
9
Торрес
9
Торрес
19
Ба
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ньюкасл - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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