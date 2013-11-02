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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 02 ноября 2013
Ньюкасл
02.11.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Челси
69'
Й. Гуффран
87'
Л. Реми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
ГОЛ! 2:0!
Л. Реми
Пас отдал
В. Анита
87'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Й. Гуффран
83'
77'
Желтая карточка
Рамирес
75'
Желтая карточка
Д. Луис
70'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуффран
Пас отдал
Й. Кабай
69'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ш. Амеоби
64'
63'
Замена
С. Это'О
️️️️
Ф. Торрес
62'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Мата
Замена
В. Анита
️️️️
Ш. Тиоте
53'
Желтая карточка
М. Сиссоко
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
29
Йоан Кабай
ОП
24
Шейк Тиоте
(К)
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
26
Дебюши
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
18
Сантон
29
Кабай
24
Тиоте
94
Гуффран
17
Сиссоко
26
Амеоби
14
Реми
4-2-3-1
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
4
Луис
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
64
Мата
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
24
Тиоте
6
Анита
6
Анита
24
Тиоте
94
Гуффран
32
Обертан
32
Обертан
94
Гуффран
26
Амеоби
61
Сиссе
61
Сиссе
26
Амеоби
64
Мата
10
Виллиан
10
Виллиан
64
Мата
8
Лэмпард
20
Шюррле
20
Шюррле
8
Лэмпард
9
Торрес
9
Это'О
9
Это'О
9
Торрес
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ньюкасл - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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