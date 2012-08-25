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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 25 августа 2012
Челси
25.08.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
22'
Э. Азар (П)
45+3'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Р. Мейрелеш
88'
77'
Замена
Д. Перч
️️️️
Й. Кабай
74'
Замена
С. Марво
️️️️
Д. Сантон
Замена
Рамирес
️️️️
Х. Мата
67'
64'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Д. Симпсон
45'
+4
Травма
Й. Кабай
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Э. Азар
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Торрес
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Ф. Торрес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Райан Бертранд
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
14
Рауль Мейрелеш
ПП
10
Эден Азар
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Оскар
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
24
Кэхилл
5
Бертранд
12
Оби Микел
14
Мейрелеш
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
4-3-1-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
27
Тэйлор
18
Сантон
29
Кабай
6
Анита
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
61
Сиссе
19
Ба
64
Мата
7
Рамирес
7
Рамирес
64
Мата
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
2
Симпсон
5
Тэйлор
5
Тэйлор
2
Симпсон
29
Кабай
24
Перч
24
Перч
29
Кабай
18
Сантон
12
Марво
12
Марво
18
Сантон
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Оскар
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Оскар
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Челси - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:15 (прямая)
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