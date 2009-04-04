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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 04 апреля 2009
Ньюкасл
04.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Челси
56'
Ф. Лэмпард
65'
Ф. Малуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
О. Мартинс
Замена
Д. Гатри
️️️️
К. Нолан
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 0:2!
Ф. Малуда
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
М. Баллак
️️️️
М. Эссьен
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Замена
Д. Дафф
️️️️
П. Левенкрандс
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
0
Никки Батт
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Ньюкасл
17
Фрэйзер Форстер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-3-3
22
Харпер
21
Энрике
5
Тэйлор
2
Колоччини
41
Бейе
18
Гутьеррес
4
Нолан
0
Батт
11
Левенкрандс
10
Оуэн
9
Мартинс
4-1-2-1-2
1
Чех
20
Иванович
33
Алекс
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
12
Оби Микел
8
Лэмпард
13
Малуда
39
Анелька
8
Калу
4
Нолан
23
Гатри
23
Гатри
4
Нолан
11
Левенкрандс
16
Дафф
16
Дафф
11
Левенкрандс
9
Мартинс
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Мартинс
2
Эссьен
13
Баллак
13
Баллак
2
Эссьен
39
Анелька
9
Ди Санто
9
Ди Санто
39
Анелька
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
17
Фрэйзер Форстер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
Главный тренер
Алан Ширер
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
17
Алан Смит
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
Главный тренер
Алан Ширер
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Ньюкасл - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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