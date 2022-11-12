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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 12 ноября 2022
Ньюкасл
12.11.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Челси
67'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Челси
Желтая карточка
Д. Ласселлс
90'
+9
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
90'
+8
Желтая карточка
Н. Поуп
90'
+5
89'
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
М. Таргетт
️️️️
С. Ботман
87'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уиллок
85'
Замена
К. Уилсон
️️️️
К. Вуд
76'
73'
Замена
К. Хаверц
️️️️
А. Броя
73'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Л. Холл
73'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
ГОЛ! 1:0!
Д. Уиллок
Пас отдал
М. Альмирон
67'
Желтая карточка
К. Триппьер
56'
46'
Замена
К. Пулишич
️️️️
С. Аспиликуэта
30'
Желтая карточка
Жоржиньо
7'
Замена
Т. Силва
️️️️
Р. Лофтус-Чик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Омари Хатчинсон
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
28
Уиллок
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Вуд
3-5-1-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
27
Чалоба
3
Кулибали
8
Галлахер
8
Ковачич
21
Жоржиньо
3
Холл
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
27
Броя
4
Ботман
23
Таргетт
23
Таргетт
4
Ботман
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
9
Вуд
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Вуд
3
Аспиликуэта
11
Пулишич
11
Пулишич
3
Аспиликуэта
3
Холл
17
Кукурелья
17
Кукурелья
3
Холл
20
Лофтус-Чик
3
Силва
3
Силва
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
27
Броя
29
Хаверц
29
Хаверц
27
Броя
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
12
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Денис Закария
ОП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Денис Закария
ОП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ньюкасл - Челси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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