20 декабря в рамках 15-го тура Бундеслиги «Кельн» примет «Унион». Матч важен для обеих команд с точки зрения турнирного баланса: хозяева застряли в середине таблицы и не могут выбраться из серии без побед, а гости постепенно укрепляют позиции в верхней части десятки, демонстрируя более стабильную игру в атаке.

«Кельн»

«Кельн» после 14 туров набрал 16 очков и занимает 10-е место. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд, а оборонительные проблемы стали системными – пропущенные мячи фиксируются в девяти встречах кряду. В последних пяти играх «Кельн» пропустил 11 голов, в среднем 2,20 за матч, что заметно превышает допустимые показатели для борьбы за верхнюю половину таблицы. При этом атакующая линия выглядит конкурентоспособно: 6 голов за пять матчей и среднее значение 1,20 мяча за игру позволяют рассчитывать на взятие ворот даже против организованных соперников.

«Унион»

«Унион» располагается на 8-й строчке с 18 очками. Команда забивает в пяти матчах Бундеслиги подряд и в среднем отличается 1,60 раза за игру. В последних пяти встречах «Унион» забил 8 мячей, однако оборона также нестабильна – 9 пропущенных голов за тот же отрезок. Тем не менее статистика очных матчей складывается в пользу гостей: «Унион» не проигрывает «Кельну» в 7 из 9 последних встреч и забивает ему в 13 из 15 матчей.

Факты о командах

«Кельн»

Не выигрывает в 5 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 1,20 забитого и 2,20 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Унион»

Забивает в 6 матчах подряд

Не проигрывает «Кельну» в 7 из 9 последних очных встреч

В среднем 1,60 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1,80 гола за игру

Прогноз на матч «Кельн» – «Унион»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч преимущество выглядит на стороне гостей. «Кельн» регулярно ошибается в обороне, тогда как «Унион» стабильно пользуется такими моментами и уверенно действует против этого соперника. При этом открытый характер игры повышает вероятность результативного сценария.

