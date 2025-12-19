Введите ваш ник на сайте
«Кельн» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.62

19 декабря 2025 9:07
Кельн - Унион
20 дек. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
20 декабря в рамках 15-го тура Бундеслиги «Кельн» примет «Унион». Матч важен для обеих команд с точки зрения турнирного баланса: хозяева застряли в середине таблицы и не могут выбраться из серии без побед, а гости постепенно укрепляют позиции в верхней части десятки, демонстрируя более стабильную игру в атаке.

«Кельн»

«Кельн» после 14 туров набрал 16 очков и занимает 10-е место. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд, а оборонительные проблемы стали системными – пропущенные мячи фиксируются в девяти встречах кряду. В последних пяти играх «Кельн» пропустил 11 голов, в среднем 2,20 за матч, что заметно превышает допустимые показатели для борьбы за верхнюю половину таблицы. При этом атакующая линия выглядит конкурентоспособно: 6 голов за пять матчей и среднее значение 1,20 мяча за игру позволяют рассчитывать на взятие ворот даже против организованных соперников.

«Унион»

«Унион» располагается на 8-й строчке с 18 очками. Команда забивает в пяти матчах Бундеслиги подряд и в среднем отличается 1,60 раза за игру. В последних пяти встречах «Унион» забил 8 мячей, однако оборона также нестабильна – 9 пропущенных голов за тот же отрезок. Тем не менее статистика очных матчей складывается в пользу гостей: «Унион» не проигрывает «Кельну» в 7 из 9 последних встреч и забивает ему в 13 из 15 матчей.

Факты о командах

«Кельн»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем 1,20 забитого и 2,20 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Унион»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Не проигрывает «Кельну» в 7 из 9 последних очных встреч
  • В среднем 1,60 забитого гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1,80 гола за игру

Личные встречи
10% (1)
20% (2)
70% (7)
8
Забитых мячей
16
0.8
В среднем за матч
1.6
3:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
3 : 2
11.05.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 0
20.12.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
0 : 0
04.03.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
0 : 1
11.09.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 0
01.04.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
2 : 2
07.11.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2 : 1
13.03.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
1 : 2
22.11.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
1 : 2
13.06.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2 : 0
08.12.2019
Кельн
Показать все

Прогноз на матч «Кельн» – «Унион»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч преимущество выглядит на стороне гостей. «Кельн» регулярно ошибается в обороне, тогда как «Унион» стабильно пользуется такими моментами и уверенно действует против этого соперника. При этом открытый характер игры повышает вероятность результативного сценария.

Рекомендованные ставки

  • Двойной шанс «Унион» (X2) – коэффициент 1.95
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.85

Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Унион Кельн
