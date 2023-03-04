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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Кельн
Унион - Кельн: обзор матча 04 марта 2023
Унион
04.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Кельн
Желтая карточка
Джордан
90'
+2
90'
+2
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Д. Любичич
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
90'
87'
Замена
М. Олесен
️️️️
Ф. Кайнц
87'
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Майна
Замена
М. Торсбю
️️️️
Э. Лайдуни
85'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
70'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Я. Хаберер
69'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джордан
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
28
Триммель
8
Хедира
18
Юранович
19
Хаберер
93
Лайдуни
23
Бекер
91
Беренс
4-3-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
14
Хектор
6
Скири
5
Мартель
21
Любичич
37
Майна
11
Кайнц
27
Тиггес
93
Лайдуни
2
Торсбю
2
Торсбю
93
Лайдуни
19
Хаберер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
19
Хаберер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
11
Кайнц
10
Олесен
10
Олесен
11
Кайнц
21
Любичич
19
Лемперле
19
Лемперле
21
Любичич
37
Майна
22
Адамян
22
Адамян
37
Майна
Остались в запасе
Унион
Кельн
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Унион - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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