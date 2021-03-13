Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Кельн
Унион - Кельн: обзор матча 13 марта 2021
Унион
13.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
48'
М. Крузе (П)
67'
К. Триммель
45+2'
О. Дуда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Кельн
Замена
С. Грисбек
️️️️
М. Крузе
89'
Желтая карточка
Р. Андрих
88'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Ю. Рюэрсон
88'
85'
Желтая карточка
Э. Скири
81'
Желтая карточка
С. Озкан
81'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
М. Вольф
81'
Замена
Э. Деннис
️️️️
С. Озкан
81'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Э. Реджбечай
Замена
К. Гентнер
️️️️
Г. Премель
73'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
П. Муса
73'
ГОЛ! 2:1!
К. Триммель
Пас отдал
Ю. Рюэрсон
67'
64'
Замена
И. Якобс
️️️️
Й. Хектор
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Эндо
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Крузе
48'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Дуда
Желтая карточка
П. Муса
32'
12'
Замена
Р. Чикош
️️️️
Я. Хорн
11'
Желтая карточка
Я. Хорн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Люте
31
Кнохе
4
Шлоттербек
5
Фридрих
26
Рюэрсон
28
Триммель
21
Премель
8
Андрих
5
Эндо
10
Крузе
9
Муса
3-3-2-2
1
Хорн
3
Каттербах
38
Хорн
22
Мере
27
Вольф
6
Скири
14
Хектор
6
Озкан
37
Реджбечай
8
Дуда
7
Майер
5
Эндо
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
5
Эндо
10
Крузе
13
Грисбек
13
Грисбек
10
Крузе
26
Рюэрсон
30
Бюлтер
30
Бюлтер
26
Рюэрсон
21
Премель
4
Гентнер
4
Гентнер
21
Премель
9
Муса
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
Муса
27
Вольф
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
27
Вольф
14
Хектор
4
Якобс
4
Якобс
14
Хектор
38
Хорн
5
Чикош
5
Чикош
38
Хорн
37
Реджбечай
18
Лимниос
18
Лимниос
37
Реджбечай
6
Озкан
17
Деннис
17
Деннис
6
Озкан
Остались в запасе
Унион
Кельн
3
Акакий Гогиа
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
29
Ян Тильманн
ПВ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
29
Ян Тильманн
ПВ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Унион - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Кельн
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+