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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Кельн
Унион - Кельн: обзор матча 20 декабря 2023
Унион
20.12.2023, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
55'
Б. Холлербах
78'
Д. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Кельн
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
А. Шафер
85'
80'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
М. Финкграфе
ГОЛ! 2:0!
Д. Фофана
Пас отдал
К. Фолланд
78'
74'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Д. Зелке
74'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Ут
74'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Э. Мартель
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Я. Хаберер
68'
Замена
К. Триммель
️️️️
Д. Руссийон
62'
Замена
А. Крал
️️️️
Б. Холлербах
62'
60'
Замена
Д. Любичич
️️️️
Я. Тильманн
ГОЛ! 1:0!
Б. Холлербах
Пас отдал
К. Фолланд
55'
Замена
Д. Фофана
️️️️
К. Беренс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Кельн
1
Марвин Швабе
(К)
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Унион
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
13
Флориан Диц
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-1-2-3
1
Реннов
21
Руссийон
31
Кнохе
2
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
31
Фолланд
17
Холлербах
91
Беренс
4-1-1-2-2
1
Швабе
29
Карстенсен
4
Хюберс
3
Хайнц
35
Финкграфе
5
Мартель
23
Хусейнбашич
37
Майна
29
Тильманн
13
Ут
9
Зелке
19
Хаберер
19
Бонуччи
19
Бонуччи
19
Хаберер
21
Руссийон
28
Триммель
28
Триммель
21
Руссийон
17
Холлербах
33
Крал
33
Крал
17
Холлербах
13
Шафер
11
Ааронсон
11
Ааронсон
13
Шафер
91
Беренс
27
Фофана
27
Фофана
91
Беренс
35
Финкграфе
22
Шмитц
22
Шмитц
35
Финкграфе
29
Тильманн
21
Любичич
21
Любичич
29
Тильманн
5
Мартель
11
Кайнц
11
Кайнц
5
Мартель
9
Зелке
13
Диц
13
Диц
9
Зелке
13
Ут
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
13
Ут
Остались в запасе
Унион
Кельн
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
44
Matthias Köbbing
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Унион - Кельн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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