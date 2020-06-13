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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Унион
Кельн - Унион: обзор матча 13 июня 2020
Кельн
13.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Унион
90+2'
Д. Кордоба
39'
М. Фридрих
67'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Унион
ГОЛ! 1:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
А. Модест
90'
+2
89'
Замена
Й. Меес
️️️️
М. Ингвартсен
Замена
М. Хегер
️️️️
Э. Скири
84'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
80'
Желтая карточка
Э. Скири
76'
71'
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
К. Райхель
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Ф. Кайнц
70'
67'
ГОЛ! 0:2!
К. Гентнер
Пас отдал
М. Бюлтер
63'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Ю. Малли
63'
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Андерссон
Замена
К. Шиндлер
️️️️
К. Эхизибуе
63'
Замена
Т. Ляйстнер
️️️️
Б. Шмитц
47'
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Дрекслер
46'
Желтая карточка
Й. Хектор
44'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Фридрих
Пас отдал
К. Триммель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
13
Марк Ут
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
27
Антони Модест
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
3
Эхизибуе
33
Борнау
5
Чикош
14
Хектор
6
Скири
22
Шмитц
13
Ут
11
Кайнц
29
Тильманн
9
Кордоба
4-2-2-2
12
Гикевич
28
Триммель
5
Фридрих
14
Райхель
13
Шлоттербек
21
Премель
4
Гентнер
10
Малли
30
Бюлтер
20
Андерссон
7
Ингвартсен
24
Дрекслер
24
Дрекслер
3
Эхизибуе
19
Шиндлер
19
Шиндлер
3
Эхизибуе
22
Шмитц
37
Ляйстнер
37
Ляйстнер
22
Шмитц
6
Скири
6
Хегер
6
Хегер
6
Скири
11
Кайнц
37
Реджбечай
37
Реджбечай
11
Кайнц
Дрекслер
27
Модест
27
Модест
Дрекслер
14
Райхель
19
Хюбнер
19
Хюбнер
14
Райхель
10
Малли
23
Кроос
23
Кроос
10
Малли
7
Ингвартсен
8
Меес
8
Меес
7
Ингвартсен
20
Андерссон
11
Уджа
11
Уджа
20
Андерссон
Остались в запасе
Кельн
Унион
18
Томас Кесслер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
29
Флориан Флеккер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
29
Флориан Флеккер
ПВ
1
Мориц Николас
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Кельн - Унион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерзен
(Штутгарт)
Стадион:
Рейн Энерги
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