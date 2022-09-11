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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Унион
Кельн - Унион: обзор матча 11 сентября 2022
Кельн
11.09.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Унион
4'
Т. Хюберс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Унион
89'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
А. Шафер
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Майна
85'
Вторая желтая
Л. Килиан
81'
76'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
75'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
75'
Желтая карточка
К. Шиндлер
72'
64'
Замена
М. Пантович
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Д. Любичич
️️️️
К. Педерсен
62'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
62'
Желтая карточка
К. Педерсен
54'
54'
Желтая карточка
Р. Кнохе
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Ф. Диц
46'
11'
Пенальти не реализован!
Джордан
Желтая карточка
Л. Килиан
10'
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Хюберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Милош Пантович
АП
21
Тим Скарке
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
3-4-2-1
1
Швабе
15
Килиан
24
Педерсен
4
Хюберс
14
Хектор
5
Мартель
6
Скири
22
Шмитц
11
Кайнц
37
Майна
13
Диц
3-3-2-1-1
22
Грил
31
Кнохе
2
Лейте
6
Эккель
26
Рюэрсон
8
Хедира
28
Триммель
13
Шафер
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
24
Педерсен
21
Любичич
21
Любичич
24
Педерсен
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
37
Майна
22
Адамян
22
Адамян
37
Майна
13
Диц
27
Тиггес
27
Тиггес
13
Диц
13
Шафер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
13
Шафер
19
Хаберер
27
Пантович
27
Пантович
19
Хаберер
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
Остались в запасе
Кельн
Унион
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Тим Скарке
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Тим Скарке
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Кельн - Унион
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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