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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Кельн
Унион - Кельн: обзор матча 01 апреля 2022
Унион
01.04.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
49'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Кельн
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Премель
89'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
89'
83'
Замена
Л. Шауб
️️️️
М. Ут
83'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Т. Хюберс
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Г. Харагучи
76'
75'
Желтая карточка
Я. Тильманн
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
71'
68'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Д. Любичич
67'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
Ф. Кайнц
62'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Желтая карточка
К. Триммель
55'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
49'
46'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
К. Эхизибуе
Желтая карточка
Ш. Бекер
42'
13'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
Желтая карточка
П. Эккель
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
10
Марвин Обуз
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
4-2-1-1-2
1
Швабе
3
Эхизибуе
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
13
Ут
20
Андерссон
78
Харагучи
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
78
Харагучи
21
Премель
8
Мевальд
8
Мевальд
21
Премель
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
4
Хюберс
38
Хорн
38
Хорн
4
Хюберс
11
Кайнц
24
Хабот
24
Хабот
11
Кайнц
13
Ут
21
Шауб
21
Шауб
13
Ут
3
Эхизибуе
29
Тильманн
29
Тильманн
3
Эхизибуе
21
Любичич
19
Лемперле
19
Лемперле
21
Любичич
Остались в запасе
Унион
Кельн
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
40
Йонас Урбиг
ВР
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Марвин Обуз
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Марвин Обуз
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Унион - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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