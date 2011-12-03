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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 03 декабря 2011
Ньюкасл
03.12.2011, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Челси
38'
Д. Дрогба
89'
С. Калу
90+3'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
Желтая карточка
Р. Тэйлор
+4
+4
Желтая карточка
Д. Терри
+3
ГОЛ! 0:3!
Д. Старридж
Пас отдал
Рамирес
ГОЛ! 0:2!
С. Калу
Пас отдал
Ф. Торрес
Желтая карточка
Д. Симпсон
Желтая карточка
Д. Старридж
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
Замена
С. Калу
️️️️
Х. Мата
Замена
С. Амеоби
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
А. Бен Арфа
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Д. Перч
️️️️
Ф. Колоччини
15'
Пенальти не реализован!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Петер Левенкрандс
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЛФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-1-1
23
Крул
5
Тэйлор
27
Тэйлор
2
Колоччини
2
Симпсон
11
Левенкрандс
29
Кабай
23
Гатри
32
Обертан
8
Бен Арфа
19
Ба
4-3-1-2
1
Чех
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
7
Рамирес
21
Ромеу
8
Лэмпард
64
Мата
15
Старридж
11
Дрогба
2
Колоччини
24
Перч
24
Перч
2
Колоччини
8
Бен Арфа
26
Амеоби
26
Амеоби
8
Бен Арфа
11
Левенкрандс
10
Амеоби
10
Амеоби
11
Левенкрандс
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
64
Мата
8
Калу
8
Калу
64
Мата
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
22
Стефен Харпер
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ньюкасл - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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