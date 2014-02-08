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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 08 февраля 2014
Челси
08.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
27'
Э. Азар
34'
Э. Азар
63'
Э. Азар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
90'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Азар
85'
84'
Замена
С. Марво
️️️️
В. Анита
Замена
М. Салах
️️️️
Виллиан
78'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Это'О
71'
64'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
А. Бен Арфа
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Азар
63'
60'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
48'
Желтая карточка
С. Амеоби
40'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
М. Дебюши
40'
Травма
М. Дебюши
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
С. Это'О
34'
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Б. Иванович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЛП
6
Вурнон Анита
ОП
18
Давиде Сантон
ОП
17
Мусса Сиссоко
(К)
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Рамирес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
24
Кэхилл
4
Луис
20
Иванович
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
9
Это'О
4-2-2-1-1
23
Крул
26
Дебюши
5
Уильямсон
27
Тэйлор
14
Дамметт
6
Анита
18
Сантон
17
Сиссоко
10
Амеоби
8
Бен Арфа
26
де Йонг
10
Азар
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Азар
10
Виллиан
10
Салах
10
Салах
10
Виллиан
9
Это'О
19
Ба
19
Ба
9
Это'О
26
Дебюши
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
26
Дебюши
8
Бен Арфа
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Бен Арфа
6
Анита
12
Марво
12
Марво
6
Анита
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Челси - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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