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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 13 марта 2022
Челси
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
89'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ньюкасл
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гэйл
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Жоржиньо
89'
Желтая карточка
М. Ковачич
87'
80'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Сарр
78'
69'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Альмирон
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Маунт
63'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Т. Вернер
63'
Желтая карточка
Х. Зиеш
58'
50'
Желтая карточка
Д. Мерфи
Желтая карточка
К. Хаверц
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
34
Лукас Де Болле
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Менди
27
Чалоба
22
Рюдигер
5
Сарр
15
Кристенсен
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Маунт
22
Зиеш
29
Хаверц
11
Вернер
3-2-2-2-1
39
Дубравка
24
Ласселлс
33
Берн
5
Шер
22
Манкильо
23
Таргетт
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
23
Мерфи
10
Альмирон
9
Вуд
5
Сарр
11
Пулишич
11
Пулишич
5
Сарр
11
Вернер
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Вернер
7
Маунт
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Маунт
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Лукас Де Болле
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Лукас Де Болле
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Ньюкасл
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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