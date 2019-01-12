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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 12 января 2019
Челси
12.01.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
9'
Педро
57'
Виллиан
40'
К. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
Замена
О. Жиру
️️️️
Э. Азар
87'
82'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Йедлин
82'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
А. Перес
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Педро
81'
Желтая карточка
Жоржиньо
63'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
63'
ГОЛ! 2:1!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
57'
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Кларк
Пас отдал
М. Ритчи
24'
Желтая карточка
М. Ритчи
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Д. Луис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-2-3
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
10
Виллиан
9
Педро
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Ласселлс
26
Кларк
2
Йедлин
24
Лежен
30
Ритчи
14
Хэйден
8
Лонгстафф
30
Атсу
22
Перес
23
Рондон
9
Педро
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
9
Педро
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
10
Азар
9
Жиру
9
Жиру
10
Азар
22
Перес
22
Манкильо
22
Манкильо
22
Перес
2
Йедлин
23
Мерфи
23
Мерфи
2
Йедлин
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Челси - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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