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АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 22 ноября 2008
Челси
22.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Гатри
Замена
М. Баллак
️️️️
Д. Коул
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
0
Деку
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джо Коул
АП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Ньюкасл
24
Шей Гивен
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
0
Никки Батт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Майкл Оуэн
(К)
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
12
Оби Микел
0
Деку
8
Лэмпард
13
Малуда
12
Коул
39
Анелька
4-4-2
24
Гивен
41
Бейе
2
Колоччини
4
Бассонг
21
Энрике
16
Дафф
0
Батт
23
Гатри
18
Гутьеррес
9
Мартинс
10
Оуэн
12
Коул
13
Баллак
13
Баллак
12
Коул
13
Малуда
8
Калу
8
Калу
13
Малуда
18
Гутьеррес
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Гутьеррес
9
Мартинс
26
Амеоби
26
Амеоби
9
Мартинс
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
23
Карло Кудичини
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
25
Казенга Луалуа
ЛВ
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
22
Стефен Харпер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
22
Стефен Харпер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Джо Киннэйр
Статистика матча Челси - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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