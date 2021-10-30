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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 30 октября 2021
Ньюкасл
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Челси
65'
Р. Джеймс
77'
Р. Джеймс
81'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
88'
Замена
С. Ньигес
️️️️
К. Хадсон-Одои
81'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Жоржиньо
Замена
Д. Шелви
️️️️
Ш. Лонгстафф
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
Р. Джеймс
Замена
М. Альмирон
️️️️
А. Хэйден
67'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Р. Фрейзер
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
Р. Джеймс
64'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Х. Зиеш
64'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Канте
57'
Желтая карточка
Х. Зиеш
Желтая карточка
Д. Ласселлс
55'
54'
Желтая карточка
Н. Канте
Желтая карточка
М. Ритчи
39'
Желтая карточка
А. Хэйден
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
3-3-1-1-2
1
Дарлоу
22
Манкильо
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
14
Хэйден
17
Крафт
8
Лонгстафф
10
Фрейзер
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
3-3-1-2-1
16
Менди
22
Рюдигер
3
Силва
15
Кристенсен
24
Джеймс
91
Канте
33
Чилвел
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
29
Хаверц
14
Хэйден
10
Альмирон
10
Альмирон
14
Хэйден
10
Фрейзер
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Фрейзер
8
Лонгстафф
26
Шелви
26
Шелви
8
Лонгстафф
7
Хадсон-Одои
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
6
Баркли
6
Баркли
22
Зиеш
91
Канте
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
91
Канте
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
7
Жоэлинтон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ньюкасл - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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