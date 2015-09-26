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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 26 сентября 2015
Ньюкасл
26.09.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Челси
42'
А. Перес
60'
Д. Вейналдум
79'
Рамирес
86'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
90'
+6
Желтая карточка
Педро
Замена
С. Де Йонг
️️️️
М. Сиссоко
90'
+1
86'
ГОЛ! 2:2!
Виллиан
Замена
А. Тони
️️️️
А. Митрович
85'
79'
ГОЛ! 2:1!
Рамирес
Пас отдал
Э. Азар
73'
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
68'
Желтая карточка
Б. Иванович
61'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Н. Матич
61'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 2:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
А. Перес
60'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Д. Коулбэк
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
В. Анита
42'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-4-2
23
Крул
2
Колоччини
22
Янмат
99
Мбемба
43
Мбабу
17
Сиссоко
6
Анита
23
Вейналдум
4
Коулбэк
22
Перес
9
Митрович
4-1-2-2-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
4
Зума
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
9
Педро
10
Азар
14
Реми
17
Сиссоко
6
Де Йонг
6
Де Йонг
17
Сиссоко
4
Коулбэк
32
Обертан
32
Обертан
4
Коулбэк
9
Митрович
17
Тони
17
Тони
9
Митрович
14
Реми
10
Виллиан
10
Виллиан
14
Реми
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
18
Матич
9
Фалькао
9
Фалькао
18
Матич
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Стив Макларен
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ньюкасл - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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