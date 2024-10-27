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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 27 октября 2024
Челси
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
18'
Н. Джексон
47'
К. Палмер
32'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ньюкасл
Желтая карточка
К. Нкунку
90'
+4
90'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
89'
Замена
Л. Келли
️️️️
Л. Холл
89'
Замена
В. Осула
️️️️
Жоэлинтон
Желтая карточка
П. Нету
88'
Желтая карточка
Р. Санчес
84'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
78'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
М. Густо
78'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Лавиа
72'
68'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Х. Барнс
68'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
С. Тонали
68'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
Замена
М. Мудрик
️️️️
Н. Мадуэке
67'
Желтая карточка
Н. Мадуэке
66'
64'
Желтая карточка
С. Тонали
Желтая карточка
Р. Лавиа
54'
ГОЛ! 2:1!
К. Палмер
Пас отдал
Р. Лавиа
47'
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
Л. Холл
22'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
Н. Джексон
Пас отдал
П. Нету
18'
Желтая карточка
У. Фофана
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-1-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
11
Барнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Исак
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
3
Холл
6
Келли
6
Келли
3
Холл
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Осула
10
Осула
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
26
Джон Радди
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Ньюкасл
6
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
16
Офсайды
2
1
Количество передач
458
437
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.85
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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