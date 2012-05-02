Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 02 мая 2012
Челси
02.05.2012, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
19'
П. Сиссе
90+4'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
+4
ГОЛ! 0:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Ш. Амеоби
+1
Желтая карточка
Т. Крул
Замена
Г. Обертан
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Ба
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Малуда
Желтая карточка
Й. Кабай
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Старридж
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Д. Сантон
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЛФ
13
Флоран Малуда
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Джеймс Перч
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-3-3
1
Чех
5
Бертранд
26
Терри
20
Иванович
3
Босингва
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
7
Рамирес
9
Торрес
13
Малуда
15
Старридж
4-3-1-2
23
Крул
24
Перч
5
Уильямсон
2
Колоччини
18
Сантон
29
Кабай
24
Тиоте
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
19
Ба
61
Сиссе
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
15
Старридж
64
Мата
64
Мата
15
Старридж
13
Малуда
11
Дрогба
11
Дрогба
13
Малуда
24
Тиоте
5
Тэйлор
5
Тэйлор
24
Тиоте
8
Бен Арфа
32
Обертан
32
Обертан
8
Бен Арфа
19
Ба
26
Амеоби
26
Амеоби
19
Ба
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Челси - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Ньюкасл
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+