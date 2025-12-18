19 декабря в рамках 15-го тура Бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится принципиальное дерби, в котором дортмундская «Боруссия Д» примет «Боруссию М». Хозяева продолжают борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, тогда как гости стремятся закрепиться в середине таблицы. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующий стиль обеих команд и историю очных встреч.

«Боруссия Д»

Команда из Дортмунда стабильно проводит чемпионат и после 14 туров занимает третье место. Ничья с «Фрайбургом» в прошлом туре продлила беспроигрышную серию «Боруссии Д» до семи матчей в Бундеслиге. Команда регулярно забивает: голевая серия в чемпионате достигла 14 игр подряд. Серу Гирасси остается ключевой фигурой в атаке, а средняя результативность за последние пять матчей составляет 1.40 гола за игру. При этом оборона не всегда безупречна – в среднем 1.00 пропущенного мяча.

«Боруссия М»

Менхенгладбахцы проводят сезон менее стабильно и располагаются на 11-й позиции. Поражение от «Вольфсбурга» показало проблемы в обороне, однако в атаке команда по-прежнему опасна. Харис Табакович регулярно находит свои моменты, а «Боруссия М» забивает в среднем 1.20 гола за матч. Важно отметить, что гости удачно играют на выезде и выиграли три последних гостевых матча в Бундеслиге, что добавляет интриги перед дерби.

Факты о командах

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 7 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 14 матчах чемпионата подряд

В среднем 1.40 забитого и 1.00 пропущенного гола за последние 5 игр

Забивает «Боруссии М» в 7 очных матчах подряд

«Боруссия М»

Забивает в 6 последних очных матчах против «Боруссии Д»

В среднем 1.20 забитого и 1.00 пропущенного гола за последние 5 игр

Побеждает в 3 последних гостевых матчах Бундеслиги

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Боруссия М»

С учетом формы команд и статистики личных встреч ожидается открытый матч с голами с обеих сторон. «Боруссия Д» выглядит фаворитом за счет стабильности и поддержки домашней арены, но «Боруссия М» способна ответить результативной игрой в атаке. Оптимальным вариантом выглядит ставка на победу хозяев при обмене голами.

Рекомендованные ставки